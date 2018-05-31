Внезапное исцеление в Киеве: Ради драки пожилой мужчина позабыл о «больной» ноге

Об этом сообщает местное издание «Информатор».

Пожилой мужчина с тростью и пиджаком на голое тело прогуливающийся от Крещатика, уже почти дошел до подземного перехода. Внезапно он посмотрел на двух ребят, стоявших неподалеку и в шутку боровшихся. Пожилой мужчина внезапно сильно отбросил трость и захватом сзади повалил одного из молодых людей. Борьба увенчалась победой пожилого человека.

При этом в драку почти не вмешались сторонники парней. Его пару раз легко ударили палкой.

После этого мужчина поднялся и пошел по своим делам.