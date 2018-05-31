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Внезапное исцеление в Киеве: Ради драки пожилой мужчина позабыл о «больной» ноге
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Внезапное исцеление в Киеве: Ради драки пожилой мужчина позабыл о «больной» ноге 

Украина.ру 31 мая 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает местное издание «Информатор».
Пожилой мужчина с тростью и пиджаком на голое тело прогуливающийся от Крещатика, уже почти дошел до подземного перехода. Внезапно он посмотрел на двух ребят, стоявших неподалеку и в шутку боровшихся. Пожилой мужчина внезапно сильно отбросил трость и захватом сзади повалил одного из молодых людей. Борьба увенчалась победой пожилого человека.
При этом в драку почти не вмешались сторонники парней. Его пару раз легко ударили палкой.
После этого мужчина поднялся и пошел по своим делам.
Неделями ранее всего в нескольких метрах от места драки народный депутат Мустафа Найем в результате конфликта на дороге получил перелом челюсти.
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