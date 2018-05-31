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Воспитанники «Самбо-70» из Черемушек выступили на турнире по спортивному ориентированию
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Воспитанники «Самбо-70» из Черемушек выступили на турнире по спортивному ориентированию 

Мои Черемушки 31 мая 2018
Фото: Мои Черемушки
В отделении «Севастопольский» состоялся турнир по спортивному ориентированию. В соревнованиях центра спорта и образования «Самбо-70» приняли участие 90 человек, разыграно 10 комплектов медалей.
Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты, расположенные на местности. Результаты, как правило, определяются по времени прохождения дистанции (в определенных случаях с учетом штрафного времени) или по количеству набранных очков.
Интересно, что на сегодняшний момент Россия является одной из ведущих стран, где одинаково хорошо развиты все виды спортивного ориентирования. Российские спортсмены — признанные лидеры в спортивном ориентировании на лыжах, а также неоднократные чемпионы мира среди взрослых и юниоров.
В 1983 году в Севастопольском районе города Москвы основана спортивная школа ДЮСШ №2 (ныне отделение «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70», которое находится в районе Черемушки, на Новочеремушкинской улице). За эти годы было подготовлено большое количество спортсменов массовых разрядов, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.
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