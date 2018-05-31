Чемпионы из райцентра. Почему жители Переволоцка выбирают спорт?

Неудивительно, что именно Переволоцкий стал одним из активных участников проекта «Спорт во дворе» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» . Более шести лет соревнования по мини-футболу, волейболу и хоккею собирают на спортивных площадках самых энергичных переволочан. О том, как спортивные состязания меняют сознание и образ жизни сельчан, рассказал директор МБУ «КФКиС» администрации Переволоцкого района Владимир Петриков.

Площадка для каждого

Юлия Курганова, « АиФ Оренбург »: Владимир Геннадьевич, расскажите, как функционирует проект в Переволоцке?

Владимир Петриков: «Спорт во дворе» — название символическое. Как и в других районах, все соревнования проходят на спортивных площадках, которые нам подарила компания «Газпромнефть-Оренбург». Проект действует круглый год на протяжении более, чем шести лет. Проводятся взрослые и детские турниры — весной-летом проходят соревнования по футболу и волейболу, зимой начинаются состязания у хоккеистов.

-Почему Переволоцк принимает активное участие в соревнованиях?

-Спорт в нашем районе был популярен всегда, причём «отдача» есть и во взрослом, и в детском спорте. Наше стремление к активному образу жизни идеально совпало с проектами нефтяников по поддержке сельского спорта. В посёлке установили многофункциональные площадки на базе школы №4 и на стадионе, на которых можно тренироваться и соревноваться зимой и летом благодаря искусственному покрытию. На них же проводятся спортивные турниры «Газпромнефть-Оренбурга», в которых футболисты, хоккеисты и волейболисты нашего района соревнуются со спортсменами нефтедобывающих районов области. По итогам турниров сборные команды-победители получают сертификаты на покупку спортинвентаря.

-Как проект помогает развитию сельского спорта?

— Новые объекты стали решением вопроса с тренировочными базами: здесь спортсмены могут тренироваться круглый год. Нефтяники поддерживают нас постоянно. В первую очередь, они организуют турниры на высоком уровне. Это хороший стимул для команд. В таких мероприятиях действительно хочется участвовать и выигрывать! Кроме того, компания идёт нам на встречу и в других вопросах, к примеру, при необходимости обеспечить команды инвентарём. Кроме того, проект способствует развитию и массового спорта — на ту же многофункциональную площадку зимой люди приходят просто покататься на коньках и поиграть в любительский хоккей.

Возраст не помеха

-Кто больше заинтересован в занятиях спортом — дети или взрослые? И какие социальные задачи помогает решить проект?

— Самому нашему маленькому спортсмену, который регулярно занимается, 5 лет. А самому взрослому игроку в шашки 82 года. Спортом у нас интересуются люди абсолютно всех возрастов. Взрослое поколение вовсе не отстаёт от участников соревнований. Недавно на базе местного ФОКа мы запустили нарды. В них играют те, кому за 60. На первый же турнир пришло 16 человек. В посёлке спорт охватывает все социальные слои и возрастные группы населения. Заниматься можно, чем угодно — помимо основных видов спорта, можно играть в шашки, шахматы, дартс и многое другое.

-Как изменилась жизнь переволочан с «приходом» проекта «Спорт во дворе»?

— Могу сказать, что спортом заинтересовалось намного больше людей. Только пройдёт турнир — раздаются звонки от родителей, которым мероприятие пришлось по душе настолько, что они захотели отдать своё чадо в ту или иную секцию. Это большая разница: заниматься начинают именно по желанию, никто никого не притягивает искусственно. Такие мероприятия становятся примером: чем их больше проводится, тем больше детей приходит в спорт. Кроме того, жители Переволоцка стали ещё более сплочёнными. В организации турнира участвуют местные творческие коллективы, комитет физической культуры и спорта. Не возникает никаких проблем и вопросов, ведь спорт — это одно из приоритетных направлений развития для нашего района.