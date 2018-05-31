Ещё
Занятие для детей провели в библиотеке «Юность»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Занятие для детей провели в библиотеке «Юность» 

Администрация городского округа Щербинка 31 мая 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Занятия в библиотеке «Юность» провели 30 мая для детей и подростков, которые посещают Отделение дневного пребывания в филиале «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский».
Сотрудники учреждения организовали тематический урок «Знакомство с профессией». Дети узнали о деятельности библиотекаря. Для участников мероприятия подготовили беседу-экскурсию о том, как оформляется читательский формуляр. После этого ребята сами заполнили библиотечные анкеты. Мальчикам и девочкам рассказали о правильном пользовании книгами в учреждении.
Занятие прошло в рамках цикла культурных и образовательных мероприятий для участников программы филиала «Росток», сообщили на официальной странице Центра социального обслуживания «Щербинский» в социальных сетях.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Экскурсию в центральную библиотеку организовали для воспитанников ДЮЦ Летние чтения проводят в детско-юношеской библиотеке Вся инфраструктура готова для проведения выборов в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»178
В Донбассе погиб брат Гонгадзе90
Поклонская ответила на обвинения в безумии154
Банки получили право блокировать карты россиян175
Украинский режиссёр покончил с собой61
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение