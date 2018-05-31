Занятие для детей провели в библиотеке «Юность»

Фото: страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях

Занятия в библиотеке «Юность» провели 30 мая для детей и подростков, которые посещают Отделение дневного пребывания в филиале «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский».

Сотрудники учреждения организовали тематический урок «Знакомство с профессией». Дети узнали о деятельности библиотекаря. Для участников мероприятия подготовили беседу-экскурсию о том, как оформляется читательский формуляр. После этого ребята сами заполнили библиотечные анкеты. Мальчикам и девочкам рассказали о правильном пользовании книгами в учреждении.

Занятие прошло в рамках цикла культурных и образовательных мероприятий для участников программы филиала «Росток», сообщили на официальной странице Центра социального обслуживания «Щербинский» в социальных сетях.