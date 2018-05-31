Мастер-класс «Золотая рыбка» провели на Волочаевской

В библиотеке № 122 имени Александра Грина 31 мая прошел мастер-класс «Золотая рыбка», приуроченный ко Дню защиты детей. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков

— В честь Дня защиты детей гости своими руками сделали сувенир, который поможет исполнить желания тем, кто верит, что мечты осуществляются. Золотую рыбку участники мастер-класса научились создавать из бумаги, — сообщил Тепляков.

Мероприятие проходило по адресу: улица Волочаевская, дом 14А. (вт)