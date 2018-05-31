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Мастер-класс «Золотая рыбка» провели на Волочаевской
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Мастер-класс «Золотая рыбка» провели на Волочаевской 

Управа района Лефортово 31 мая 2018
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 122 имени Александра Грина 31 мая прошел мастер-класс «Золотая рыбка», приуроченный ко Дню защиты детей. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков.
— В честь Дня защиты детей гости своими руками сделали сувенир, который поможет исполнить желания тем, кто верит, что мечты осуществляются. Золотую рыбку участники мастер-класса научились создавать из бумаги, — сообщил Тепляков.
Мероприятие проходило по адресу: улица Волочаевская, дом 14А. (вт)
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