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На Куусинена состоялась программа «Открой книгу детям»
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На Куусинена состоялась программа «Открой книгу детям» 

Управа района Хорошевский города Москвы 31 мая 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В детской библиотеке № 43 — Культурном центре им. В. Драгунского на улице Куусинена в рамках программы «Открой книгу детям» прошел познавательный час к Дню славянской письменности и культуры.
— Участники программы о Кирилле и Мефодии, о славянской азбуке и об истории письменных принадлежностей, — рассказали в администрации учреждения культуры.
В завершении программы ребята оформили письма и открытки. Напомним что Культурный центр имени В. Драгунского расположен по адресу: ул. Куусинена, д. 17, корп. 2. (ск)
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