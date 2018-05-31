На Куусинена состоялась программа «Открой книгу детям»

В детской библиотеке № 43 — Культурном центре им. В. Драгунского на улице Куусинена в рамках программы «Открой книгу детям» прошел познавательный час к Дню славянской письменности и культуры.

— Участники программы о Кирилле и Мефодии, о славянской азбуке и об истории письменных принадлежностей, — рассказали в администрации учреждения культуры.

В завершении программы ребята оформили письма и открытки. Напомним что Культурный центр имени В. Драгунского расположен по адресу: ул. Куусинена, д. 17, корп. 2. (ск)