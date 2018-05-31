«Не надо ставить на себе крест»: южноуральская спортсменка стала чемпионкой Европы по армрестлингу

Инвалид-колясочник из Челябинской области Ольга Бунина выиграла чемпионат Европы по пара-армрестлингу. На состязаниях в столице Болгарии она стала лучшей в весовой категории высше 65 килограммов, сообщили в региональном Минсоцотношений.

— Очень рада, что ещё раз доказала себе, что инвалидность — это не приговор и не надо ставить на себе крест, — поделилась эмоциями Ольга Бунина. — Очень хочу, чтобы, видя мою победу, южноуральцы с ограниченными возможностями здоровья поняли, что все возможно. Главное — верить в это, трудиться и идти к цели. Тех же, кто приняли решение преодолеть себя и не замыкаться, приглашаю на занятие к нам в зал, расположенный в Увелке. Приходите и начните новую жизнь без уныния.

За победу на чемпионате Европы боролись спортсмены из 17 стран. В финале Ольга Бунина одолела москвичку Татьяну Кильякову.