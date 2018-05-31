Марсело — Зидану: «Я получал удовольствие от каждой тренировки, словно ребенок»

Защитник «Реала» Марсело отреагировал на решение Зинедина Зидана покинуть пост главного тренера клуба после двух с половиной лет работы на данной должности. За это время Зидан завоевал с командой девять титулов — 3 Лиги чемпионов, один чемпионат Испании , два европейских Суперкубка, два клубных чемпионата мира и один Суперкубок Испании.

«Мистер Зизу. Я многому научился, работая под твоим руководством.

Я получал удовольствие от каждой тренировки, словно ребенок, я был рад каждому совету! Ты для меня очень особенный человек!

Ты вошел в историю благодаря работе, упорству, страсти и особенно скромности! Спасибо, Мистер!» — написал Марсело в «твиттере».