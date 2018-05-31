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Марсело — Зидану: «Я получал удовольствие от каждой тренировки, словно ребенок»
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Марсело — Зидану: «Я получал удовольствие от каждой тренировки, словно ребенок» 

SPORT24.ru 31 мая 2018
Защитник «Реала» Марсело отреагировал на решение Зинедина Зидана покинуть пост главного тренера клуба после двух с половиной лет работы на данной должности. За это время Зидан завоевал с командой девять титулов — 3 Лиги чемпионов, один чемпионат Испании, два европейских Суперкубка, два клубных чемпионата мира и один Суперкубок Испании.
«Мистер Зизу. Я многому научился, работая под твоим руководством.
Я получал удовольствие от каждой тренировки, словно ребенок, я был рад каждому совету! Ты для меня очень особенный человек!
Ты вошел в историю благодаря работе, упорству, страсти и особенно скромности! Спасибо, Мистер!» — написал Марсело в «твиттере».
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