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Библиотека из Подмосковья представит на книжном фестивале новинки, посвященные ЧМ‑2018
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Библиотека из Подмосковья представит на книжном фестивале новинки, посвященные ЧМ‑2018 

РИАМО 31 мая 2018
Фото: РИАМО
Подмосковная библиотека на книжном фестивале «Красная площадь», который стартовал в Москве, представит новинки, посвященные чемпионату мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
В Москве с 31 мая по 3 июня пройдет четвертый книжный фестиваль «Красная площадь». На главной площади страны на 13 площадках состоится более 450 мероприятий и более 200 встреч с писателями и издателями. 45 регионов страны представят более 6 тысяч уникальных художественных, исторических, краеведческих книг и около 100 тысяч новинок, выпущенных в стране за прошедший год.
«Традиционно в фестивале примет участие и Президентская библиотека. На ее стенде можно будет увидеть новинки, посвященные чемпионату мира по футболу-2018, познакомиться с основами работы с электронными фондами, задать вопросы, пообщаться с представителями Президентской библиотеки, в том числе из Московского областного регионального центра, расположенного в городе Пушкино», — сказала министр культуры региона Оксана Косарева.
Первого июня на «библиотечной» площадке пройдет практический семинар-презентация «Русский спорт». Сотрудники Президентской библиотеки расскажут о возможностях использования материалов фонда при работе с различными группами читателей, а также представят издания, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу: уставы спортивных обществ начала XX века, книги основателя российского футбола и олимпийского движения в России Георгия Дюперрона и многое другое.
В рамках семинара пройдут консультации по подключению библиотек к электронному фонду Президентской библиотеки.
«Третьего июня на площадке «Нон-фикшн» состоится игра-презентация «Мои знакомые незнакомые журналы». Взрослые и дети смогут узнать, о чем писали в «Мурзилке» в 1937 году или в журнале «Костер» в 1956-м, познакомиться с другими детскими изданиями из электронных фондов Президентской библиотеки, доступными всем желающим в цифровом формате. Гости, правильно ответившие на вопросы игры, получат приз — репринтное издание журнала прошлого века», — добавляется в материале.
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