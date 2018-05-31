Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.
Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.
Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.
Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.
Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.
Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.