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Необычное испытание — мужчины на каблуках!
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Необычное испытание — мужчины на каблуках! 

ИА Синьхуа 31 мая 2018
Фото: ИА Синьхуа
Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.
Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.
Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.
Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.
Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.
Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.
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