Необычное испытание — мужчины на каблуках!

Торонто, 31 мая / Синьхуа / — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.

Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.

Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.

Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.

Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.

Торонто, 31 мая /Синьхуа/ — В среду в канадском городе Торонто состоялось необычное мероприятие — мужчины продефилировали в туфлях на высоких каблуках. Цель мероприятия — призыв положить конец насилию в отношении женщин.