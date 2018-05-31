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Чемпионка ОИ по синхронному плаванию Чигирева приступила к тренировкам после травмы
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Чемпионка ОИ по синхронному плаванию Чигирева приступила к тренировкам после травмы 

ТАСС 31 мая 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева проходит курс восстановления после травмы ноги и тренируется по индивидуальной программе. Об этом спортсменка рассказала журналистам.
"Я прохожу восстановление после травмы, уже приступила к тренировкам по индивидуальной программе. С тренером мы еще решаем, буду ли выступать на чемпионате Европы в Глазго, но я надеюсь, что к чемпионату мира уже точно восстановлюсь. Операцию делать не буду, стараюсь вылечить травму консервативным способом", — заявила Чигирева.
"В Глазго [на чемпионат Европы] я поеду, но стоит вопрос, в каком амплуа. Хорошо, что тренируюсь уже со всеми на сборах в воде, но без рискованных движений, которые могут спровоцировать рецидив травмы. Нашу программу я знаю наизусть, просто, как оказалось, вхождение в форму в нашем виде спорта — это нелегкая задача, я убедилась в этом на своем примере, но все возможно", — заключила спортсменка.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в шотландском Глазго с 1 по 12 августа.
Чигирева является восьмикратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. Спортсменка завоевала золото в группе на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
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