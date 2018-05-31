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Серебряный призер ОИ дзюдоист Михайлин исключил свое участие в чемпионате мира
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Серебряный призер ОИ дзюдоист Михайлин исключил свое участие в чемпионате мира 

ТАСС 31 мая 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне Александр Михайлин не сможет выступить на чемпионате мира 2018 года по дзюдо. Об этом спортсмен заявил журналистам.
"На чемпионате мира в сентябре мне будет выступить проблематично, потому что я полтора месяца назад перенес операцию на шее, мне удалили грыжу, которая была обнаружена осенью прошлого года. Пока врачи мне запрещают выходить на татами, поэтому сейчас я работаю в тренажерном зале", — рассказал спортсмен.
"Я очень надеюсь, что к сентябрю хотя бы смогу подготовиться к чемпионату России. Но в плане задачи выступить на Олимпиаде в Токио ничего не меняется, только надо здоровье поправить", — добавил он.
Михайлин, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, также четыре раза становился чемпионом мира и шесть выигрывал золото чемпионатов Европы, является 10-кратным чемпионом России.
Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Баку с 16 по 23 сентября.
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