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В спортивном центре «Космос» научили тренироваться правильно
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В спортивном центре «Космос» научили тренироваться правильно 

Управа района Гагаринский 31 мая 2018
Фото: Управа района Гагаринский
Тренеры спортивного центра «Космос» убеждены, что только правильное выполнение физических упражнений поможет достигнуть желаемого эффекта. Сотрудники «Космоса» рассказали, как грамотно организовать физическую нагрузку.
«Для того, чтобы мышцы, в том числе увеличивали свою силу, они должны работать с большей нагрузкой, чем привыкли.
Чтобы увеличить выносливость, мышцы должны работать в течение более длительного периода времени или с более высокой интенсивностью.
Тем не менее, избегайте резкого увеличения нагрузки.
Используйте правило десяти процентов: увеличивайте нагрузку не более чем на одну десятую в неделю, чтобы организм успевал адаптироваться», — написали тренеры спортивного центра «Космос» в одной из социальных сетей.
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