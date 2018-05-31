В спортивном центре «Космос» научили тренироваться правильно

Тренеры спортивного центра «Космос» убеждены, что только правильное выполнение физических упражнений поможет достигнуть желаемого эффекта. Сотрудники «Космоса» рассказали, как грамотно организовать физическую нагрузку.

«Для того, чтобы мышцы, в том числе увеличивали свою силу, они должны работать с большей нагрузкой, чем привыкли.

Чтобы увеличить выносливость, мышцы должны работать в течение более длительного периода времени или с более высокой интенсивностью.

Тем не менее, избегайте резкого увеличения нагрузки.

Используйте правило десяти процентов: увеличивайте нагрузку не более чем на одну десятую в неделю, чтобы организм успевал адаптироваться», — написали тренеры спортивного центра «Космос» в одной из социальных сетей.