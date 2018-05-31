Гендиректор гандбольного клуба «Кубань» покинет свой пост

Олимпийский чемпион Станислав Кулинченко уйдет с должности генерального директора женского гандбольного клуба «Кубань». Об этом он сообщил телеканалу «360».

Российский гандболист решил покинуть спортивный клуб спустя 10 лет работы в «Кубани».

«В женском коллективе было очень много вещей, которые запомнятся надолго. Это и победы, но и, к сожалению, не бывает побед без поражений. И успешные игры, как на российской арене, так и на международной арене. Сотрудничество с очень достойными и хорошими тренерами. Девочками, которые стали не в последнюю очередь благодаря гандбольному клубу, олимпийскими чемпионами», — поделился воспоминаниями о самых ярких моментах из жизни клуба Станислав Кулинченко.

Также гендиректор вспомнил удачные сезоны в Еврокубке, когда спортсменки доходили до четвертьфинала. По его словам, многие представительницы клуба получили хорошее гандбольное образование.

«И самое главное, конечно, что на гандбольной карте Европы гандбольный клуб «Кубань» завоевал и в прошлые годы, и в нынешнем, по-настоящему известное хорошее имя. Я считаю, что это незабываемо», — рассказал Станислав Кулинченко.

Он пожелал клубу дальнейшего развития, а спортсменкам — успехов.

Станислав Кулинченко приступил к выполнению обязанностей генерального директора клуба непосредственно после окончания спортивной карьеры.