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Гендиректор гандбольного клуба «Кубань» покинет свой пост
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Гендиректор гандбольного клуба «Кубань» покинет свой пост 

360tv.ru 31 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Олимпийский чемпион Станислав Кулинченко уйдет с должности генерального директора женского гандбольного клуба «Кубань». Об этом он сообщил телеканалу «360».
Российский гандболист решил покинуть спортивный клуб спустя 10 лет работы в «Кубани».
«В женском коллективе было очень много вещей, которые запомнятся надолго. Это и победы, но и, к сожалению, не бывает побед без поражений. И успешные игры, как на российской арене, так и на международной арене. Сотрудничество с очень достойными и хорошими тренерами. Девочками, которые стали не в последнюю очередь благодаря гандбольному клубу, олимпийскими чемпионами», — поделился воспоминаниями о самых ярких моментах из жизни клуба Станислав Кулинченко.
Также гендиректор вспомнил удачные сезоны в Еврокубке, когда спортсменки доходили до четвертьфинала. По его словам, многие представительницы клуба получили хорошее гандбольное образование.
«И самое главное, конечно, что на гандбольной карте Европы гандбольный клуб «Кубань» завоевал и в прошлые годы, и в нынешнем, по-настоящему известное хорошее имя. Я считаю, что это незабываемо», — рассказал Станислав Кулинченко.
Он пожелал клубу дальнейшего развития, а спортсменкам — успехов.
Станислав Кулинченко приступил к выполнению обязанностей генерального директора клуба непосредственно после окончания спортивной карьеры.
Гандбольный клуб «Чеховские медведи» обыграл «Спартак» (Москва) в финальном матче России со счетом 35:29. Победители в 17-й раз стали чемпионами страны.
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