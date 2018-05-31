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Акция «Возьми книгу в дорогу» стартует в библиотеке на Тимирязевской
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Акция «Возьми книгу в дорогу» стартует в библиотеке на Тимирязевской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 31 мая 2018
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В рамках программы «Литературная классика» в библиотеке № 23 на Тимирязевской улице летом стартует просветительская акция «Возьми книгу в дорогу».
— В рамках акции мы представим читателям книжные новинки, которые недавно появились в нашей библиотеке, — поделилась заведующая учреждением культуры Елена Максименкова.
Она добавила, что акция «Возьми книгу в дорогу» стала настолько востребованной среди жителей Тимирязевского, что есть намерение сделать ее ежегодной.
Мероприятие проводится с целью популяризации чтения и развития познавательного досуга.
Первая встреча с читателями пройдет 1 июня, начало в 14.00.
Адрес библиотеки: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. (мю)
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