Акция «Возьми книгу в дорогу» стартует в библиотеке на Тимирязевской

В рамках программы «Литературная классика» в библиотеке № 23 на Тимирязевской улице летом стартует просветительская акция «Возьми книгу в дорогу».

— В рамках акции мы представим читателям книжные новинки, которые недавно появились в нашей библиотеке, — поделилась заведующая учреждением культуры Елена Максименкова

Она добавила, что акция «Возьми книгу в дорогу» стала настолько востребованной среди жителей Тимирязевского, что есть намерение сделать ее ежегодной.

Мероприятие проводится с целью популяризации чтения и развития познавательного досуга.

Первая встреча с читателями пройдет 1 июня, начало в 14.00.

Адрес библиотеки: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. (мю)