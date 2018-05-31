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Чемпион России даст мастер-класс по дзюдо в спорткомплексе Тимирязевки
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Чемпион России даст мастер-класс по дзюдо в спорткомплексе Тимирязевки 

Управа района Тимирязевский города Москвы 31 мая 2018
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В спортивно-оздоровительном комплексе при РГАУ-МСХА им. Тимирязева 31 мая состоится бесплатный мастер-класс по дзюдо от чемпиона России 2012 года. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.
«Опытом поединков с сильнейшими противниками мира поделится заслуженный мастер спорта России по дзюдо, многократный победитель и призер различных чемпионатов Камал Гаджи-Курбанович Хан-Магомедов», — говорится в материале пресс-службы.
Желающих принять участие в занятии будут ждать к 19.00 в зале единоборств.
Спортивно-оздоровительный комплекс, где пройдет мастер-класс, располагается по адресу Лиственничная аллея, дом 12б. (мю)
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