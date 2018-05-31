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Летние читальни заработают в девяти московских парках 2 июня
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Летние читальни заработают в девяти московских парках 2 июня 

Москва24 31 мая 2018
Фото: Москва24
В девяти московских парках в эти выходные заработают летние читальни, сообщает Агентство «Москва».
Речь идет об Измайловском парке, усадьбе «Воронцово», в парках «Фили» и «Дубки», «Северное Тушино», «Красная Пресня», «Садовники», Таганском и Бабушкинском парках.
Любители книг смогут не только почитать на специальных площадках, но и послушать лекции, принять участие в мастер-классах, записаться в библиотеку и обменять старые книги из личной библиотеки на новые.
Читальни на свежем воздухе будут ежедневно работать до конца августа, а по выходным и праздничным дням с 12:00 или 14:00 до 18:00 библиотеки будут проводить здесь различные мероприятия.
Например, в парках будут играть в шашки, шахматы и лото, проводить викторины, рассказывать о возможностях библиотек. Пройдут презентации книжных новинок и интересных журналов, а также виртуальные путешествия в историю и по классическим литературным произведениям. Также будут организованы арт-мастерские под открытым небом, квесты и интеллектуальные игры.
В конце марта в столице стартовала акция «Скорая библиотечная помощь». Читальни, которые хотят пополнить свой книжный фонд, могут обратиться в Центральную деловую библиотеку с просьбой отправить им книги.
В рамках акции горожане отдают ненужные книги в хорошем состоянии в Центральную деловую библиотеку. Оттуда собранную литературу отправляют в библиотеки, расположенные на территории всей страны. В основном это сельские читальни, у которых есть потребность в расширении фонда.
Книги уже поступили в библиотеки Ярославской области, на Алтай и в Суздальский район Владимирской области. Также в будущем книги получат библиотеки из республик Карелия, Бурятия, Чувашия, Новгородской и Брянской областей.
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