Сюзи Кортес: Советую Черчесову сыграть 4-3-3!

Очаровательная бразильянка, являвшаяся официальным представителем сборной России на мировом первенстве четырехлетней давности, поделилась своими ожиданиями от ЧМ-2018 и дала совет Станиславу Черчесову

Четыре года назад в Бразилии состоялся конкурс красоты, участницы которого боролись за право представлять на чемпионате мира 32 команды-участницы. Именно тогда мы впервые узнали о Сюзи Кортес. Пройдя жесткий отбор, жгучая брюнетка отдала предпочтение не каким-нибудь немцам или англичанам, а сборной России.

Несмотря на провал команды Фабио Капелло , Кортес осталась верна российскому футболу. Впоследствии девушка неоднократно принимала участие в запоминающихся фотосессиях в игровой форме нашей сборной. Она продвигала у себя на родине талисмана ЧМ-2018 Забиваку. И, кстати, популярность Сюзи росла не только в России

После победы в конкурсе «Мисс бум-бум»-2015 о ней заговорила вся Бразилия. А потом — и мир. На сегодняшний день ее страница в Инстаграме имеет 1,2 миллиона подписчиков. А португальское издание Playboy поместило фото Кортес на обложку своего июньского номера, посвященному чемпионату мира в России. На родине Криштиану Роналду бразильскую почитательницу нашей сборной «скромно» назвали музой предстоящего турнира.

Выбор португальцев дорого стоит. Ведь Сюзи не раз признавалась, что терпеть не может Криштиану. Ее главный футбольный кумир — Лионель Месси

«Бразильцы думали, что Забивака — лисица»

— Год назад вы вроде бы планировали приехать в Россию на Кубок конфедераций. Почему мы вас не дождались? — Да, меня приглашали сразу два российских телеканала. Я очень хотела приехать. Но в последний момент пришлось изменить планы — из-за контрактных обязательств. Возникло несколько проектов, которые не позволили покинуть тогда Бразилию.

— А что теперь? — Готовлю сюрпризы к чемпионату мира в России. Надеюсь, болельщикам понравится. Обязательно будет фотосессия в обновленной форме вашей команды. И много чего еще.

Сьюзи Кортес : лучшие ягодицы Бразилии рекламируют Забиваку (фото)

— Как поддерживаете связь с нашей страной? — После 2014 года у меня появилось много русских друзей, мы общаемся. Я провела в вашей стране неделю. И с удовольствием приеду снова. Хочу повидать всех. Обожаю Россию. И талисмана чемпионата мира Забиваку. Он такой милый.

— Бразильским болельщикам талисман ЧМ-2018 тоже пришелся по душе? — Да, я поработала над его популярностью (смеется). Правда, постоянно приходилось объяснять, что это волк. Многие думали, что Забивака — лисица.

«Фернандес — как Дани Алвес»

— Сборная России выбрала для себя такой девиз чемпионат мира: «Играй с открытым сердцем». Бразилия — такой: «Больше, чем пять звезд, 200 миллионов сердец». А вы? — «С твердостью и решимостью мы победим».

— Мы — это бразильцы или россияне? — Скорее Аргентина . Я уже сделала ставки на команду Месси. Рассчитываю выиграть миллионы (смеется).

— А кто еще поспорит за титул? — Моя тройка фаворитов — Аргентина, Россия и Германия . Буду переживать за все эти сборные.

— Когда последний раз смотрели матч с участием российской команды? — Видела игру с Бразилией. Мне кажется, ваш главный тренер работает хорошо. Надеюсь, он правильно подготовит команду к чемпионату мира. Правда, мне немного не хватает знакомых лиц. Игорь Акинфеев — великий вратарь и капитан. Но я бы хотела снова увидеть в сборной и Андрея Аршавина . Болею за него с 2008 года. Как он тогда играл! Бесподобно!

— Сейчас в составе сборной России присутствует натурализованный бразилец — Марио Фернандес . Слышали о таком? — Конечно. О нем и в нашей прессе пишут. Читала мнение, что, если бы Фернандеса не забрали русские, то его надо было приглашать в сборную Бразилии после травмы Дани Алвеса.

— Бразильцы будут поддерживать Фернандеса во время чемпионата мира? — Вряд ли. И, кстати, я против того, чтобы за сборную Бразилии выступали натурализованные игроки. По-моему, это недопустимо!

«Есть идея, как отметить чемпионство России»

— Перед чемпионатом мира в России развернулась широкая дискуссия относительно тактической схемы, по которой должна играть наша команда. Кто-то выступает за трех центральных защитников, кто-то — за двух. Как известно, в Бразилии все разбираются в футболе. Вы на месте Станислава Черчесова какую бы модель выбрали? — Если бы я была Черчесовым, сыграла бы 4-3-3. Люблю остроатакующий футбол!

— Как сыграют Россия и Бразилия, если их пути пересекутся на ЧМ-2018? — Вничью.

— А кто победит в гипотетической дуэли Месси и Роналду? — Конечно, Месси! После поражения «Барселоны» от «Ромы» в Лиге чемпионов Лео невероятно мотивирован.

— А если Россия станет чемпионом мира? — О, это тоже будет супер.

— На что вы будете готовы в этом случае? — У меня есть одна идея. Но пусть это пока останется секретом (смеется).

— Вы как-то признались, что мечтаете познакомиться с Владимиром Путиным . И готовы войти в российское правительство . Шутили? — Я восхищаюсь Путиным! А насчет работы в правительстве… Почему бы и нет? Я изучала право в Бразилии. Моя профессия — юрист.

— Времени на юриспруденцию сейчас хватает? — Ну как вам сказать… После 2014-го я живу в бешеном ритме. Работала в пяти странах. И планирую продолжать развиваться как актриса, модель и ведущая. Проектов, рекламных кампаний очень много. А еще я играю в футбол и катаюсь на лошадях. Это мои любимые хобби.

— Разрешите в конце блиц? Мы называем русское слово — вы, не раздумывая, подбираете ассоциацию на португальском. Идет? — А слова хоть приличные?

— Конечно. — Тогда идет.

— Мутко? — Muito («слишком». — Прим. ред.).

— Дзюба? — Diz ai («говорит». — Прим. ред.).

— Гранат? — Grana («деньги». — Прим. ред.).

— Бузова? — Busanfa («задница». — Прим. ред.).

— Лужники? — Luzinha («огонек». — Прим. ред.).

— «Зенит»? — Zureta («чокнутый». — Прим. ред.). (Смеется.)