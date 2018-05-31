Любимов озвучил позицию по финансированию профессионального спорта 

30 мая на пресс-конференции в региональном правительстве Николай Любимов рассказал о приоритетах финансирования профессиональных команд или массового спорта.
Глава региона отметил, что спорт нужно поддерживать и развивать по всем направлениям. Тем не менее, важно, чтобы спортивные клубы все же имели спонсорскую поддержку.
«Областной бюджет в одиночку профессиональные клубы не потянет, — подчеркнул Николай Любимов. — Мы обязаны заботиться в первую очередь о наличии объектов для занятия физкультурой, делать массовый спорт доступным. Также нужно развивать детские спортивные школы, большее внимание уделять воспитанию талантливых спортсменов как в Рязанской области, так и во всей стране».