Любимов озвучил позицию по финансированию профессионального спорта

30 мая на пресс-конференции в региональном правительстве Николай Любимов рассказал о приоритетах финансирования профессиональных команд или массового спорта.

Глава региона отметил, что спорт нужно поддерживать и развивать по всем направлениям. Тем не менее, важно, чтобы спортивные клубы все же имели спонсорскую поддержку.