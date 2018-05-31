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Турецкая бабушка открыла для себя дзюдо в 80 лет
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Турецкая бабушка открыла для себя дзюдо в 80 лет 

RT на русском 1 час назад
Жительница Турции решила заняться дзюдо в 80 лет, сообщает The Daily Sabah. Такое желание у Айтен Алаташ возникло, когда она посмотрела соревнования по дзюдо, в которых участвовала её внучка. Этот вид спорта очень понравился пожилой турчанке, и теперь она тренируется вместе со всеми, подавая пример молодёжи.
80-летняя жительница Турции решила заняться дзюдо после того, как посмотрела соревнования, в которых участвовала её внучка, сообщает The Daily Sabah.
Айтен Алаташ из турецкой области Адана в течение четырёх лет водила внучку на занятия по дзюдо и подумала: не попробовать ли ей тоже? Тогда она начала принимать участие в тренировках и надела традиционное для дзюдо спортивное облачение.
Как рассказала внучка 80-летней дзюдоистки, её бабушка интересовалась этим видом спорта с того момента, как девушка впервые начала принимать участие в соревнованиях. Сама Айтен Алаташ признала, что не сразу поняла этот вид спорта и осознала, что дзюдо — больше, чем просто борьба.
«Я постоянно расспрашивала мою внучку, потому что не видела сама», — поделилась с журналистами пожилая турчанка, раньше считавшая, что дзюдо похоже на драку.
В какой-то момент она решила: «Я пойду и посмотрю». Она действительно пришла и увидела всё своими глазами.
«Это была не борьба. Мне это по-настоящему понравилось», — рассказала Айтен Алаташ.
Также женщина отметила, что этот вид спорта оказался очень полезен для её здоровья и помог ей справиться с грыжей, пишет The Daily Sabah.
«Мне 80 лет. Я должна подавать пример молодым людям», — убеждена Айтен Алаташ, поблагодарившая турецкое Министерство по делам молодёжи и спорта за то, что ей разрешили участвовать в тренировках по дзюдо.
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