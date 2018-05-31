Канделаки рассказала правду о Бекхэме

Известная телеведущая рассказала поучительную историю о том, как всемирно известный футболист пробивал дорогу к славе.

Тина отметила, что Бэкхем, рассказывая о своих первых днях в футбольной академии, не стеснялся говорить о том, что его считали слишком слабым и маленьким. Мальчику говорили, что он никогда не сможет вырасти в профессионального спортсмена, который будет играть на уровне национальной сборной.

Благодаря своему трудолюбию и таланту спортсмен смог стать капитаном сборной, провел за нее 115 матчей, а также принял участие в трех чемпионатах мира. Параллельно с этим мужчина завел семью, растил детей и стал настоящей иконой стиля. «Надо верить в себя, своих и не сдаваться ни при каких обстоятельствах!» — отметила Канделаки и пообещала читателям, что встретится с одним из поклонников в своем ресторане, если этот человек поставит 50-тысячный «лайк».