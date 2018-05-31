В библиотеке Данте Алигьери прошла презентация книги «Стражи Пандемониума»

На днях в библиотеке №183 им. Данте Алигьери прошла презентация книги молодой писательницы Сьюзен Да Сильвы «Стражи Пандемониума». Творческий вечер был организован совместно с издательством «Союз писателей».

Близкие люди, друзья и преданные поклонники автора пришли чтобы услышать избранные фрагменты произведений Сьюзен, ее любимые стихи и пообщаться с писательницей. Она рассказала о своем творчестве и познакомила со своей новой книгой, в которой волшебное и реальное — это лишь пазлы в общей картине, которые умело разгадывают герои.

После завершения вечера читатели смогли в живую пообщаться с автором книги и получить автографы на память. Под занавес состоялась фотосессия с писателем.