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В библиотеке Данте Алигьери прошла презентация книги «Стражи Пандемониума»
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В библиотеке Данте Алигьери прошла презентация книги «Стражи Пандемониума» 

Вестник района Гагаринский 31 мая 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
На днях в библиотеке №183 им. Данте Алигьери прошла презентация книги молодой писательницы Сьюзен Да Сильвы «Стражи Пандемониума». Творческий вечер был организован совместно с издательством «Союз писателей».
Близкие люди, друзья и преданные поклонники автора пришли чтобы услышать избранные фрагменты произведений Сьюзен, ее любимые стихи и пообщаться с писательницей. Она рассказала о своем творчестве и познакомила со своей новой книгой, в которой волшебное и реальное — это лишь пазлы в общей картине, которые умело разгадывают герои.
После завершения вечера читатели смогли в живую пообщаться с автором книги и получить автографы на память. Под занавес состоялась фотосессия с писателем.
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