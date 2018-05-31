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Валерий Есипов: «Веду переговоры с двумя клубами»
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Валерий Есипов: «Веду переговоры с двумя клубами» 

SPORT24.ru 31 мая 2018
Бывший главный тренер «Ротора» Валерий Есипов сообщил, что имеет предложения от двух клубов.
«Валерий Есипов-тренер сейчас сидит на рыбалке, вечером у него тренировка с ветеранами, а потом на выходные с семьей будет культурно-массовый поход в кинотеатр и в парк.
Рабочие моменты? Идут переговоры. И в самое ближайшее время появится ясность. Есть два клуба: одна команда из ФНЛ, а другая из ПФЛ с задачей выхода в ФНЛ. Более конкретно сказать не могу, как только что-то произойдет, сами все узнаете», — цитирует Есипова.
Напомним, Есипов был уволен из «Ротора» в октябре 2017 года, когда команда из Волгограда после 18 туров шла под его руководством на последнем месте в ФНЛ.
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