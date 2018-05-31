Валерий Есипов: «Веду переговоры с двумя клубами»

Бывший главный тренер «Ротора» Валерий Есипов сообщил, что имеет предложения от двух клубов.

«Валерий Есипов-тренер сейчас сидит на рыбалке, вечером у него тренировка с ветеранами, а потом на выходные с семьей будет культурно-массовый поход в кинотеатр и в парк.

Рабочие моменты? Идут переговоры. И в самое ближайшее время появится ясность. Есть два клуба: одна команда из ФНЛ, а другая из ПФЛ с задачей выхода в ФНЛ. Более конкретно сказать не могу, как только что-то произойдет, сами все узнаете», — цитирует Есипова.