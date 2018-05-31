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Гончаренко призвал Оланаре «меняться»
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Гончаренко призвал Оланаре «меняться» 

LiveSport.Ru 31 мая 2018
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о перспективах нападающего Аарона Оланаре, который вторую половину сезона-2017/18 провел на правах аренды в «Амкаре».
«Нормально ли, что Оланаре после ухода в «Амкар» дал интервью, в которых критиковал мое решение ставить на поле Чалова, а не его? На тренировках ты видишь определенные вещи. Характер игрока, желание помочь команде, тактическую дисциплину. Если футболист не соответствует по этим параметрам, то его надо убирать — вне зависимости от фамилии.
Когда нападающий забивает, на многие вещи можно закрыть глаза. Оланаре не только не приносил пользу голами, но и мало старался на тренировках. Поэтому нам стало не по пути. Если он изменится — будем работать дальше. Нет — ему нужно будет искать другую команду. Что касается того, нужен ли мне такой игрок на первом сборе, то нет», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».
«Витиньо? Он ни в коем случае не лентяй. Это шлейф, который тянется с первого приезда, когда он не был готов к нашему чемпионату. Сейчас он очень хочет прибавить. Он талантлив, но есть ограничения, которые мы пробуем изменить. Если Головин растет во всех игровых направлениях, то у Витиньо есть качества, которые развиваются либо слабо, либо стоят на месте», — добавил специалист.
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