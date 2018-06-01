Срок выплаты пособия по уходу за ребёнком увеличат до трёх лет

Госдуму внесён законопроект, продлевающий срок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком с полутора до трёх лет. Документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

Парламентарии отмечают, что сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и рост рождаемости должны быть важнейшими составляющими демографической политики России . В настоящее время проблема материального обеспечения семей с малолетними детьми до трёх лет усугубляется тем, что в России число ясельных групп для детей младше 1,5 лет очень мало, а женщина с малолетним ребёнком не может трудоустроиться и оказывается полностью зависима от поддержки семьи и окружения.

Законопроектом предлагается также решить ряд правовых пробелов. Сейчас чтобы получать пособие по беременности и родам, женщина должна быть официально трудоустроенной и работодатели за неё должны уплачивать обязательные страховые взносы ФСС. Женщинам, которые не работают, пособие по беременности и родам не выплачивается вообще.

Инициативой вносятся изменения, предусматривающие выплату пособия в отношении лиц, обучающихся по любой форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, в отношении женщин, осуществлявших трудовую деятельность в течение одного года за двухлетний период, предшествующий обращению за пособием по уходу за ребёнком.

Ранее сообщалось, что пособие на детей до трёх лет увеличат до конца текущего года. Сумма выплаты не менялась более 20 лет. В настоящее время выплаты лежат на работодателях.

В Госдуму также был внесён законопроект об информировании семей о положенных им гарантиях и льготах при рождении ребёнка. В документе предусматривается обязательность выдачи в органах ЗАГС и МФЦ при получении свидетельства о рождении ребёнка памятки о всех льготах, которые предоставляются семье на федеральном и региональном уровнях.