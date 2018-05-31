Медведев обсудил с премьером Таджикистана вопросы сотрудничества

«Переговоры прошли в доверительном, конструктивном ключе и в очередной раз подтвердили, что страны связывают крепкие, стратегические отношения», — сказал российский премьер на пресс-конференции по итогам встречи. «Мы подробно обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений по всем ключевым вопросам: это и гидроэнергетика, и сельское хозяйство, и миграция, и образование», — добавил он.

В присутствии двух премьеров были подписаны три документа: межправительственное соглашение в сфере среднего образования, а также два межведомственных меморандума о сотрудничестве в сфере антимонопольного регулирования и кадастра.

Торгово-экономические отношения между странами развиваются, доля России в товарообороте Таджикистана «составляет практически четверть», отметил Медведев.

В ближайшем будущем стороны намерены предпринять дальнейшие шаги по поддержанию экспорта, активизации работы по крупнейшим совместным проектам, в первую очередь — по Сангтудинской ГЭС-1, где, по признанию главы кабмина, есть проблемы с финансированием. «Это самый главный наш проект, самый масштабный. Там, конечно, есть определенные проблемы, в том числе с финансированием. Но я считаю, что такая перспективная станция может включиться в региональные проекты, CASA-1000 и так далее», — заявил Медведев.

Также будет продолжен начатый в прошлом году совместный образовательный проект по направлению в школы Таджикистана российских учителей-предметников. По словам главы кабмина, к 1 сентября этого года сюда приедет более 50 российских педагогов.