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Технологии не должны стать преградой между читателем и книгой
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Технологии не должны стать преградой между читателем и книгой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
30 мая в эфире сетевого вещания «ВМ» эксперты обсудили судьбу и роль библиотек в эпоху информационных технологий.
Руководитель Государственной центральной научной медицинской библиотеки, директор информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» Борис Логинов на протяжении многих лет занимается созданием информационных систем, которые позволяют сделать содержание библиотечных фондов более доступным и объединить библиотеки.
— Следует обратиться к опыту всемирного библиотечного сообщества, дискуссия о будущем библиотек идет по всему миру, — говорит он. — В ходе исследования, охватившего более 160 стран, был сделан вывод, что миссия библиотек не менялась и с течением времени не изменится. Как и раньше, она является основным источником информации, несмотря на появление огромного конкурента в виде интернета. Качество информации, которые сегодня предоставляет всемирная сеть, несопоставимо с библиотекой. Ведь это организация, где занимаются не просто сбором информации, но и ее систематизацией.
— В Сретенской духовной семинарии реализовано использование системы электронного абонемента, потому что фонд небольшой, а студентов много, — отметил Иеромонах Макарий. — Студенты получают учебные пособия прямо на планшет. Более того, их библиотека объединилась с церковно-научным центром «Православная энциклопедия», и еще больше литературных источники стали доступны обучающимся по удаленному доступу через единый электронный каталог.
Напоследок Наталья Лопатина сделала важное замечание, подчеркивающее значение культуры чтения у россиян.
— Говоря о книжной культуре, мы немного лукавим, относя к ней только книги, — отметила она. — Принципиальную важность имеет не то, что есть книга или есть библиотека, а то, что люди читают. Наша задача в том, чтобы люди действительно читали. Важно понимать, что они могут делать это не только в библиотеке.
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