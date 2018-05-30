Россияне могут замерзнуть зимой из-за долгов по ЖКХ

Требование главы кабмина Медведева оказалось трудновыполнимым

Российским регионам поручили погасить имеющиеся долги за жилищно-коммунальные услуги до наступления холодов. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он не учел того, что основными должниками являются не сами регионы, а ресурсоснабжающие организации (РСО) и управляющие компании (УК). Сможет ли местная власть повлиять на задолженности одних юридических лиц перед другими и могут ли россияне замерзнуть будущей зимой, выяснял «КВ».

«Регионы, конечно, должны не копить долги, а погашать, и делать это как можно быстрее, не дожидаясь новой зимы», — подчеркнул глава кабмина.

По словам Дмитрия Медведева, наибольший рост размера задолженности за электроэнергию зафиксирован в Северо-Кавказском и Центральном федеральном округах, а за услуги ЖКХ — в Центральном и Приволжском округах.

В сфере ЖКХ огромные долги. По оценкам Минстроя РФ , в 2017 году задолженность по оплате коммунальных услуг превысила 1,34 трлн руб. Из этой суммы на долги населения приходится примерно половина — 645 млрд руб. Напомним, в начале апреля 2018 года президентом Путиным был завизирован закон, позволяющий населению страны оплачивать услуги ЖКХ без посредников, что должно привести к снижению высоких тарифов и большей собираемости коммунальных платежей. Закон также сможет регулировать напряженные отношения между юридическими лицами: управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, так как первые задолжали ресурсникам порядка 250 млрд рублей. «Это и неудивительно: при общей собираемости платежей на уровне 95% УК из своего кармана должны выплачивать недостающие 5% суммы. Отсюда и завышение тарифов, и преступные схемы хищения денег», — рассказывал «КВ» главный эксперт Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева также считает, что не сами регионы, являются основными должниками, а юридические лица: УК, тепловики, энергетики и прочие. «Если говорить об обязанности регионов, они должны субсидировать выпадающие доходы предприятиям коммунального комплекса, например, чтобы было на что подготовить котельные к зиме, закупить топливо, провести необходимый ремонт, — отметила эксперт. — В 2017 году несколько десятков регионов страны имели критические задолженности при подготовке к отопительному сезону, что повторяется практически ежегодно».

По словам Разворотневой, у регионов как таковых очень маленькая доля долгов за ЖКХ. «Как они могут повлиять на задолженности одних юридических лиц перед другими?, — продолжила она. — Несмотря на повеление Медведева, долги были и будут и если они хотя бы перестанут расти, это станет плюсом».

Системы взаиморасчетов в России весьма запутаны. Задолженности иногда «рисуют», например, тепловики. РСО заведомо подает избыточное количество тепла, после чего требует у УК оплатить эти объемы ресурса. «Мер воздействия мало. Ситуация по расчетам в сфере ЖКХ запутана. Хорошо делать внушения регионам, но лучше быстрее наводить прозрачность», — подытожила собеседница «КВ».

В преддверии отопительного сезона необходимо решить главную проблему коммунального сектора, связанную с задолженностью за услуги ЖКХ. На подготовку объектов инфраструктуры к зиме необходимо немало средств. Если РСО и УК не решат юридические споры, коммунальные недоимки оставят российских потребителей без тепла.