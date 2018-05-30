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Топ-8 финалистов «Большой книги»
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Топ-8 финалистов «Большой книги» 

News.ru 4 часа назад
В Москве назвали восемь финалистов тринадцатого сезона национальной литературной премии «Большая книга». В этом году шорт-лист украсили известные фамилии.
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