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Улицу Профессора Баранова могут не открыть к ЧМ-2018
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Улицу Профессора Баранова могут не открыть к ЧМ-2018 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Подрядчик может не успеть закончить работы на улице Профессора Баранова к началу чемпионата мира по футболу сообщает «Клопс».
Как рассказал зампред регионального правительства Гарри Гольдман в ходе рабочего выезда, работы по проекту предусмотрены до конца года.
«Скорее всего, к чемпионату будет сделана лишь часть работ. Проход, вероятно, открыт не будет», — пояснил он.
Напомним, в мае на улице Профессора Баранова каркас строящегося торгового центра завесили тентом с эскизом к старту чемпионата мира по футболу.
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