Улицу Профессора Баранова могут не открыть к ЧМ-2018

Подрядчик может не успеть закончить работы на улице Профессора Баранова к началу чемпионата мира по футболу сообщает «Клопс».

Как рассказал зампред регионального правительства Гарри Гольдман в ходе рабочего выезда, работы по проекту предусмотрены до конца года.

«Скорее всего, к чемпионату будет сделана лишь часть работ. Проход, вероятно, открыт не будет», — пояснил он.

Напомним, в мае на улице Профессора Баранова каркас строящегося торгового центра завесили тентом с эскизом к старту чемпионата мира по футболу.