Дети из Филимонковского поучаствуют в проекте летнего чтения

Фото: страница библиотеки №262 поселка Марьино в социальных сетях

Проект летнего чтения начнется 1 июня в библиотеке №262 поселка Марьино поселения Филимонковское.

— Принять участие в программе смогут дети от шести лет в индивидуальном порядке или при помощи родителей. Мы заключим договор об обязательном прочтении не менее трех книг за лето. Участники будут вести читательский дневник по списку, который предоставят сотрудники библиотеки. Два раза за каникулы дети должны показать свои результаты, — рассказала сотрудница библиотеки №262 поселка Марьино Анна Сподарева.

Она добавила, что в конце лета будут подведены итоги. Самые активные участники проекта получат подарки.