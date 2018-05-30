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День памяти Назыма Хикмета проведут читатели библиотеки на Новопесчаной
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День памяти Назыма Хикмета проведут читатели библиотеки на Новопесчаной 

Управа района Аэропорт города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В воскресенье, 3 июня, читатели библиотеки № 24, которая расположена на Новопесчаной улице, проведут день памяти Назыма Хикмета. Об этом сообщили в администрации библиотеки.
— По традиции состоится митинг, посвященный памяти Назыма Хикмета — писателя, драматурга, поэта, борца за дружбу между турецким и русским народами, чье имя носит наша библиотека, — поделилась заведующая учреждением Галина Судьина.
Мероприятие состоится на Новодевичьем кладбище. Справки по телефону: 8 (499) 943-51-73.
Напомним, турецкий поэт долгое время жил в доме 6 на 2-й Песчаной улице. (мю)
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