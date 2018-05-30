День памяти Назыма Хикмета проведут читатели библиотеки на Новопесчаной

В воскресенье, 3 июня, читатели библиотеки № 24, которая расположена на Новопесчаной улице, проведут день памяти Назыма Хикмета. Об этом сообщили в администрации библиотеки.

— По традиции состоится митинг, посвященный памяти Назыма Хикмета — писателя, драматурга, поэта, борца за дружбу между турецким и русским народами, чье имя носит наша библиотека, — поделилась заведующая учреждением Галина Судьина.

Мероприятие состоится на Новодевичьем кладбище. Справки по телефону: 8 (499) 943-51-73.

Напомним, турецкий поэт долгое время жил в доме 6 на 2-й Песчаной улице. (мю)