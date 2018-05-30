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Пункты цветочного и книжного обмена организуют вблизи Восточного Дегунина
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Пункты цветочного и книжного обмена организуют вблизи Восточного Дегунина 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Летнюю читальню, которая будет полезна любителям книг и домашних растений, откроют 6 июня сотрудники библиотеки № 38 на Дмитровском шоссе. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Марина Романова.
— Здесь будут действовать пункты книжного и цветочного кроссинга, — рассказала Романова. — В читальне можно будет взять не только книгу, но и приглянувшийся домашний цветок. К тому же, мы установим столы для настольных игр. Как показала практика, это очень актуально как для постоянных, так и для новых читателей нашей библиотеки.
Она уточнила, что прийти почитать или сыграть в «настолку» могут все желающие.
Летний читальный зал начнет свою работу в 14.00. Найти читальню можно будет по адресу Дмитровское шоссе, дом 66. (мю)
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