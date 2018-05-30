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Юные читатели библиотеки на шоссе Энтузиастов совершили виртуальное космическое путешествие
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Юные читатели библиотеки на шоссе Энтузиастов совершили виртуальное космическое путешествие 

Управа района Лефортово 7 часов назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, 27 мая состоялось интересное и познавательное мероприятие для юных читателей. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.
— Группа ребят получила уникальную возможность выйти в космос, увидеть своими глазами нашу галактику, слетать к далеким звездам, посетить неизвестные планеты и посмотреть на «черную дыру». Все это стало возможным благодаря компании «Волшебная карусель», которая предложила попробовать очки виртуальной реальности, — сообщила Глухова.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. (вт)
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