Юные читатели библиотеки на шоссе Энтузиастов совершили виртуальное космическое путешествие

В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, 27 мая состоялось интересное и познавательное мероприятие для юных читателей. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.

— Группа ребят получила уникальную возможность выйти в космос, увидеть своими глазами нашу галактику, слетать к далеким звездам, посетить неизвестные планеты и посмотреть на «черную дыру». Все это стало возможным благодаря компании «Волшебная карусель», которая предложила попробовать очки виртуальной реальности, — сообщила Глухова.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. (вт)