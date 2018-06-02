«Спартак», «Аякс», «Бейтар Трамп Иеруалим»: названия клубов в честь известных личностей

В середине мая 6-кратный чемпион Израиля «Бейтар» сменил своё название на «Бейтар Трамп Иерусалим » — в честь президента США Дональда Трампа . Таким образом клуб из Иерусалима отблагодарил американского лидера за то, что он признал этот город столицей Израиля. В связи с данным событием портал "Евро-Футбол.ру" решил вспомнить, какие ещё футбольные клубы мира названы в честь известных в той или иной мере личностей.

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"Спартак-Москва". Рассказывают, что «красно-белый» клуб получил своё нынешнее имя волей случая. Рассматривалось несколько вариантов — «Атака», «Звезда», «Сокол», «Стрела», «Феникс», «Штурм», но в итоге выбор пал на "Спартак" . Почему? Потому что на столе во время обсуждения лежала книга итальянца Рафаэлло Джованьоли «Спартак», написанная про предводителя третьего крупного восстания рабов в Риме в 73 — 71 годах до нашей эры. Повстанцы под руководством гладиатора Спартака выиграли несколько сражений у римских легионов, но, в конце концов, были перебиты, и сам Спартак погиб в бою.

"Ахмат" (Грозный). Клуб из столицы Чеченской республики поменял своё имя год назад. С того момента он называется не «Терек», а «Ахмат» — в память о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове , трагически погибшем в результате теракта на стадионе имени Султана Билимханова 9 мая 2004 года.

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"Чайка" (Песчанокопское). Молодой российский клуб из районного центра Ростовской области села Песчанокопского получил профессиональный статус в 2016 году. Выступает в зоне «Юг» ПФЛ, где занимает места в верхней части турнирной таблицы. Ходят неподтверждённые слухи о большом бюджете клуба на уровне второго дивизиона и его стремлении выйти в ФНЛ. «Чайка» названа в честь своего прародителя Ивана Платоновича Чайки, бывшего футболиста местной команды и отца нынешнего президента клуба Андрея Чайки . После завершения игровой карьеры Иван Чайка стал председателем колхоза в Песчанокопском, принимал деятельное участие в модернизации сельского производства, развитии села и спорта.

"Гастелло" ( Уфа ). С 1977 по 1992 годы в столице Башкортостана существовала команда «Гастелло». Николай Францевич Гастелло — советский военный лётчик. Участвовал в советско-финской войне 1939 — 1940 годов, в операции по присоединению к СССР Бессарабии и Буковины и в Великой отечественной войне. Погиб 26 июня 1941 года в Молодечненском районе Вилейской области Белорусской ССР, ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. «Огненный таран» Гастелло, когда он на горящем самолёте протаранил группу немецких танков, стал одним из наиболее известных примеров героизма в ходе Великой отечественной войны. Его имя стало нарицательным, «гастелловцами» называли других лётчиков, совершивших «огненный таран».

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"Виллем II" ( Тилбург ). Этот нидерландский клуб основан в 1896 году под названием «Тилбюргия», но уже менее чем через полгода оказался переименован в «Виллем II» — в честь короля Нидерландов и великого герцога Люксембургского Виллема II. Тилбург был его любимым городом.

"Карл Цейсс" (Йена) — немецкий клуб, носящий имя всемирно известного инженера и производителя оптики, основателя фабрики оптических систем «Цейсс» в Йене. Он внёс существенный вклад в изготовление линз, его наработки в этой области используются и в наши дни.

"Левски" (София). Команда из столицы Болгарии , один из ведущих клубов страны. Назван в честь болгарского революционера и борца за независимость от Османской империи Васила Левски, «Апостола свободы».

"Ботев" ( Пловдив ). Ещё один болгарский клуб, названный в честь национального героя страны, революционера и активного участника движения освобождения от Османской империи — Христо Ботева, который также был поэтом.