Призрак, лысина, дочь: нелепые футбольные отмазки

Портал "Евро-Футбол.ру" представляет подборку нелепых футбольных отговорок.

Для начала — недавняя отмазка Клаудио Раньери, которая и послужила поводом к написанию данной статьи. Главный тренер «Нанта» пропустил празднование 75-летия клуба по двум причинам, которые он сам позже озвучил. «Когда я прибыл на мероприятие, на парковке было слишком много машин. Найти свободное место было нереально. Тогда я сказал президенту клуба, что на церемонии меня не будет. После этого я попросил водителя отвезти меня в аэропорт, откуда на частном самолёте улетел в Лондон. У меня там протёк потолок в квартире после сильного дождя».

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В 1996 году "Манчестер Юнайтед" проиграл «Саутгемптону» со счётом 1:3, и наставник «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон в перерыве того матча сказал игрокам поменять серые футболки на одежду другого цвета. По словам легендарного наставника манкунианцев, его подопечные, будучи в сером, не видели друг друга на поле.

В 1999 году Фергюсон пошёл под суд за превышение скорости. На заседании он объяснил, что нарушил правила дорожного движения, так как страдал диареей, и ему надо было побыстрее добраться до туалета.

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В 2012 году главный тренер «Сток Сити» Тони Пьюлис мог остаться без прав за превышение скорости, однако отделался штрафом в 2,5 тысячи фунтов. «Я не мог воспользоваться услугами профессионального водителя, потому что мои телефонные разговоры не предназначались для посторонних ушей», — сказал в суде Пьюлис.

Франк Райкаард, тренировавший на Евро-2000 сборную Голландии , после поражения «оранжевых» в полуфинале турнира от Италии обвинил футболистов в чрезмерном увлечении азартными играми. «Мои игроки предпочитают играть в карты. А, то, что происходит вокруг, их мало интересует», — посетовал Райкард.

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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2013/2014 карагандинский «Шахтёр» обыграл на стадионе «Астана Арена» «Селтик» — 2:0. После встречи представители клуба из Глазго заявили, что игроки «Селтика» пребывали в плохом эмоциональном состоянии по причине следов крови на поле, оставшихся после ритуального зарезания барана. В ответной встрече шотландский клуб победил 3:0 и проследовал в групповой этап Лиги чемпионов.

В 1996 году «Блэкпул» вылетел из Кубка Англии после поражения от «Брэдфорда» со счётом 0:2. Как пояснили представители проигравшей команды, ей помешала месть лорда Нельсона, умершего почти 200 лет назад. Якобы его призрак поселился в зале заседаний совета директоров и пакостит клубу.

В феврале 2016 года " Астон Вилла " крупно проиграла «Ливерпулю» — 0:6, и вскоре в твиттере защитника бирмингемцев Джолеона Лескотта было опубликовано фото недешёвого «Мерседеса». Болельщикам это пришлось не по душе, и вот как Лескотт оправдался: «Я не выкладывал фотографию с дорогой машиной, это был несчастный случай, телефон был в кармане и, возможно, сработал сам».

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В прошлом году болтнул лишнего во время послематчевого интервью нападающий южноафриканского клуба «Фри Стейт Старс» Мохамед Анас, признанный лучшим игроком встречи с кейптаунским «Аяксом». «Благодарю за то, что получил звание лучшего игрока матча. Я очень ценю болельщиков, мою жену и девушку. Я имел в виду мою жену, извините». Потом он заявил в своё оправдание следующее: «Я очень сильно люблю свою жену, она подарила мне двоих детей, она замечательная. Она знает, какой я человек, поэтому я не беспокоился насчёт её реакции. Теперь я популярен, люди по всему миру знают обо мне. А „девушкой“ я называю свою дочь, в моей семье все знают об этом».

Вратарь «Ротерхэма» Крис Муни однажды объяснил пропущенный между ног мяч лысиной партнера. Якобы в момент удара голкипер был ослеплен отражением солнца на лысине центрального защитника Ника Смита.

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес в ответном матче текущего розыгрыша Лиги чемпионов против мадридского "Реала" высморкался и затем вытер руку о футболку нападающего «сливочных» Криштиану Роналду . Вот как бразилец прокомментировал свои действия в твиттере: «В моей работе не стоит огорчаться, если ты не попал в состав, потому что это часть повседневной жизни. Но вот необходимость читать и видеть подобные вещи… Оставляю такой бред глупым людям».

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Полузащитник «Тосно» Станислав Манаев в феврале этого года выложил в Инстаграме видео, на котором сморкается в банкноту достоинством 5 тысяч рублей. Когда это подняло вал негодования в комментариях, Манаев удалил ролик и объяснил, что хотел пошутить, а купюра была фальшивая, напомнив, что у «Тосно» сохраняются долги по зарплате.

Алехандро Домингес в начале 2009 года опоздал на сбор "Зенита" аж на полмесяца. Говорят, что причиной этого стала аэрофобия аргентинца. Вскоре Домингес оказался в «Рубине».

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Однажды к отлёту на сборы в расположение «Лидс Юнайтед» не успел прибыть шведский нападающий Томас Бролин . Он сказал, что опоздал из аварии — в ветровое окно его автомобиля врезалась птица.

В 2009 году хавбек перуанского клуба СНИ Карлос Флорес был найден на улице голым и в не самом лучшем состоянии. Поначалу он утверждал, что его похитил призрак, но быстро «раскололся»: «Ничего более умного мне тогда в голову не пришло. Просто я загулял на вечеринке и очень не хотел, чтобы об этом узнала моя жена».

В мае 2017-го бразильский легионер донецкого «Шахтёра» Бернанд после победного финала Кубка Украины с киевским «Динамо» показал в сторону трибун средний палец. Сам футболист заявил, что это символизировало отнюдь не «послание»: «Данный жест предназначался для моих друзей. Я думаю, вам стоит это знать, прежде чем писать что-то». Якобы в Бразилии такой жест не считается неприличным, он принадлежит группе DPA и объединяет своих сторонников по всему миру.

Складно отмазался на словах московский детский тренер Валентин Павлов после скандала трёхлетней давности, когда он ударил по ногам 7-летнего футболиста. Павлов выдал свою версию произошедшего: «Речи о том, чтобы специально его бить, конечно, не было. Это случайность. Красиво упал — показалось, что избили человека. Кто снимал — поймал хороший ракурс. Посмотрите ролик. Он встал и дальше побежал себе».

Валерий Газзаев в далёком 2005 году дал обещание, что сбреет свои знаменитые усы, если ведомый им ЦСКА победит в Кубке УЕФА . Однако после триумфа «армейцев» на евроарене Газзаев заявил, что пошутил. Недавно журналисты радиостанции «Говорит Москва» намекнули Валерию Георгиевичу об обещании, попросив прокомментировать спор о сбривании усов между Павлом Грудининым и Юрием Дудем. Реакция Газзаева была эмоциональной: «Вы *** [задолбали] меня. Это старая история. Тема закрыта. У Грудинина спрашивайте».

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Джампьеро Вентура попытался отмазаться от невывода сборной Италии на ЧМ-2018, переставив акценты. «При мне у сборной Италии были один из лучших результатов за последние 40 лет. Я проиграл только в двух матчах». На самом деле — в трёх ( Франции — 1:3, Испании — 0:3 и Швеции — 0:1).