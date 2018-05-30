Отрезать яйца, застрелить: как тренеры грозятся игрокам и бьют их

Портал "Евро-Футбол.ру" сделал подборку эпизодов, когда тренеры угрожали футболистам и оказывали на них физическое воздействие.

А поводом к этой статье послужили недавние слова главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо, который оказался очень недоволен поведением 19-летнего полузащитника «россонери» Хакима Мастура. «Мы много говорили с ним в последнее время. Я даже угрожал ему, потому что он стал известен скорее благодаря видео, нежели игре на поле. Но он этого больше не делает, потому что я сказал, что выбью ему зубы», — заявил грозный босс миланцев.

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В марте 2016 года «Бавария» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов проигрывала «Ювентусу» 0:2 и была на грани вылета из престижнейшего клубного турнира Старого Света. Тогда в перерыве главный тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола сказал своим подопечным, что отрежет им яйца в случае провала, — это со слов Томаса Мюллера . Кажется, та речь оказала на футболистов «Баварии» мотивирующее влияние, ведь они сравняли счёт, перевели игру в овертайм и в итоге добились путёвки в четвертьфинал.

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Полгода назад Гвардиолу, который к тому времени возглавлял уже «Манчестер Сити», журналисты спросили о том, не расслабится ли его команда в гонке за титул в АПЛ, зная о своём большом отрыве от преследователей. Гвардиола выразил уверенность, что нет: «Такого не произойдёт, потому что я их тренер. Если они будут слишком самоуверенными, я их убью».

Угрожал своим футболистам убийством и наставник «Лестера» Клаудио Раньери. Причём его подопечные рисковали попасть на тот свет вскоре после оформления сенсационного чемпионства на Туманном Альбионе. «Если они проиграют в день празднования чемпионства, то я убью их собственными руками».

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В летнее трансферное окно 2017 года состав лондонского «Тоттенхэма» пополнил защитник «ПСЖ» Серж Орье , успевший прославиться своими дерзкими высказываниями в адрес Лорана Блана и Златана Ибрагимовича. И рулевой «шпор» Маурисио Почеттино заверил прессу, что в случае чего церемониться со своенравным ивуарийцем не будет: «Я сказал ему: „Я тебя убью“. Если что-то пойдёт не так, я ударю его головой прямо в лицо».

Конечно, мы понимаем, что Раньери и Почеттино в этих случаях шутили, а вот у кого намерения были самые серьёзные, так это у экс-рулевого «Кристал Пэлас» Фрэнсиса Трэвора. Во время одного из матчей он подбежал к скамейке запасных и ударил в лицо запасного голкипера команды Александра Колинько . Тренеру показалось, что тот смеялся, когда «Кристал Пэлас» пропустил гол. Позже Трэвор признал свою вину и был оштрафован ФА на 1000 фунтов стерлингов.

Камерунец Серж Бранко , отметившийся в России выступлениями за «Крылья Советов», заявлял, что Омари Тетрадзе , помощник главного тренера самарцев Гаджи Гаджиева , бросался на него в столовой с табуреткой, а потом на улице размахивал пистолетом и угрожал убить. Вот как объяснил свою версию сам Тетрадзе: «В столовой на базе он вёл себя по-хамски, материл Гаджиева, человека, который намного его старше. Да, я набросился на него с табуреткой и был бы счастлив, если бы его ударил! Но мне не дали это сделать, задержали. Очень жаль. Считаю, что поступил правильно. Никто не имеет права оскорблять главного тренера. А пистолета никакого не было и в помине! Тому есть свидетели. Конфликт был на глазах у начальника команды Гороховского».

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