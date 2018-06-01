Научный подход к футболу

Футбол для большинства людей, которые редко за ним следят, представляется игрой, где 22 человека бегают за одним мячом, стараясь «пнуть» его быстрее своего соперника. На деле, в игре №1 на нашей планете, большое разнообразие тактических схем и установок. Кроме того, некоторые игроки применяют научные подходы в своих тренировках, а иногда наука приходит на помощь и целым командам. В преддверии чемпионата мира проанализируем, как же наука помогала и помогает игрокам и командам в достижении главной цели их спортивной жизни.

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В качестве наиболее яркого примера дружбы науки и футболиста можно вспомнить Валерия Васильевича Лобановского . Как игрок, легенда украинского и советского футбола не снискал большой славы, но запомнился необычным трюком, именуемым «сухой лист». После подачи угловых, мяч в большинстве случаев влетал в ворота или оказывался на дальней штанге, где партнёру Лобановского только и оставалось, что аккуратно подправлять игровой снаряд в сетку. В основе такого удар был «эффект Магнуса». Суть явления в том, что мяч при вращении создает вокруг себя вихревое движение воздуха, которое способствует образованию поперечной силы для его вращения. Математика, который был так увлечён Валерий Васильевич, в совокупности с обилием попыток на тренировках дали свой результат. Возможно, что нечто подобное мы увидим и на мундиале.

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Второе столкновение науки и футбола обязательно произойдёт в России . И случится, наверное, не один раз. Речь идёт о системе видеоповторов, которая уже несколько лет действует в футболе. Останавливаться на ней подробно нет смысла, но пройти мимо мы просто не могли. Кроме того, выделим и другие инновации в футболе, которые появились в последнее время. Ещё на прошлом мундиале был разработан мяч со встроенными камерами Brazucam. FIFA предлагала развивать эту идею, но она прижилась лишь в тренировочном процессе. Особенно мячи со встроенными камерами пригодились при анализе ударов. Удобно проследить за местом, силой и траекторией нанесения удара. Кроме того, в тренировочном процессе используют «умную футбольную форму» и программное обеспечение «личный тренер». В совокупности эти две технологии позволяют отследить за такими параметрами, как: температуре тела, давлении, частоте сердечных сокращений, уровне метаболизма, скорости движения, положении тела в пространстве и т.д. В итоге, для каждого игрока может быть получен идеальный режим тренировочного процесса. Тренировки предлагается проводить против роботов — это ещё одно ноу-хау в современном футболе. Чтобы повысить свой класс нужно играть против сильнейших. Представьте себе, что против вас на поле выходят одиннадцать Месси и Криштиано Роналдо. Жаль только, что уровень современных роботов пока что далёк от названных «инопланетных» игроков. Кроме того, уже опробованы «умные очки» для тренеров. Несколько лет назад, в испанской Примере наставник «Атлетико» Херман Бургос во время матча использовал такой гаджет, позволяющий ему просматривать повторы и получать информацию онлайн о других играх.

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В нашей стране готовились к мировому форуму по-особому. Психологи из МГУ им. Ломоносова предложили выделить следующие параметры, которые могут способствовать улучшению качества игры: внимание, кратковременная память, скорость реакции и координация. Исследователи сделали вывод, что для повышения спортивных результатов зрительное внимание необходимо развивать, прежде всего, у высокоскоростных спортсменов — нападающих и крайних полузащитников. Интересно, Самедов, Смолов и Дзюба работают над улучшением этих качеств?

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Сегодня плотность соревновательного процесса настолько высока, что на тренировочную деятельность практически не остаётся времени. Поэтому перед современными тренерами стоит задача управлять процессом интегральной подготовки футболистов с наибольшей эффективностью при наименьших энергетических и психических затратах. Биологическому и психологическому аспекту подготовки игроков посвящено очень большое количество научной литературы. У всех национальных сборных, принимающих участие в чемпионате мира, есть специальные структуры, отвечающие за подобную подготовку.

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Очевидно, что наука и современные технологии максимально окружают футбол. Процесс подготовки включает в себя не только теорию из области биологии, медицины и психологии, но и эксплуатацию современных технических средств. Уверен, что в этой статьей я рассмотрел далеко не все возможные способы повышения качества игры футболиста. Также уверен, что большинство из перечисленного используется во многих клубах и сборных. И всё же, все названные способы повышения качества игры всего лишь идут в дополнение к упорному труду на тренировках. А судить о правильности выбранного пути тренировочного процесса будем по конечному результату. Надеемся, что он станет положительным для сборной России.