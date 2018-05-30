Как защитить окружающую среду расскажут юным читателям в библиотеке на Весенней

Во вторник, 5 июня, в библиотеки №47 на Весенней пройдет познавательное мероприятие «Хрупкий мир» приуроченное ко Всемирному дню охраны окружающей среды.

— Ребята узнают о том, что привело многие виды животных на грань полного исчезновения и что предпринимается для сохранения исчезающих видов, — сообщила ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко. — Также мы расскажем детям, как принять личное участие в деле защиты природы.

Начало в 13.00. Напомним, библиотека №47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (то)