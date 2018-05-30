Телемост с известным российским писателем провели в библиотеке на Башиловской

В библиотеке № 34 на Башиловской улице устроили телемост с известным российским писателем, автором более 60 детских книг Валерием Воскобойниковым . Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Измайлова. — Валерий Воскобойников — автор многих книг, переведенных на английский, японский, испанский, польский, румынский и другие языки, лауреат российских и международных премий, — пояснила Измайлова. — В рамках телемоста все желающие могли лично задать вопросы известному писателю. Библиотека № 34 расположена по адресу ул. Башиловская, д. 3. (мю)