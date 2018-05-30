Ещё
Телемост с известным российским писателем провели в библиотеке на Башиловской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Телемост с известным российским писателем провели в библиотеке на Башиловской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 9 часов назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В библиотеке № 34 на Башиловской улице устроили телемост с известным российским писателем, автором более 60 детских книг Валерием Воскобойниковым. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Измайлова.
— Валерий Воскобойников — автор многих книг, переведенных на английский, японский, испанский, польский, румынский и другие языки, лауреат российских и международных премий, — пояснила Измайлова. — В рамках телемоста все желающие могли лично задать вопросы известному писателю.
Библиотека № 34 расположена по адресу ул. Башиловская, д. 3. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Вечер памяти Льва Ошанина провели в библиотеке на Лиственничной Собянин осмотрел ход работ по благоустройству парка «Сад будущего» В январе по историческому парку Тимирязевки проведут экскурсии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
«Россия всегда прощает»56
Россия обратилась с просьбой к Донбассу172
США назвали условия улучшения отношений с РФ37
Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко209
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение