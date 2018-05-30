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В библиотеке на Перерве состоится встреча с технологом пищевого производства
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В библиотеке на Перерве состоится встреча с технологом пищевого производства 

Управа района Марьино 9 часов назад
Фото: Управа района Марьино
В субботу, 2 июня, технолог пищевого производства Юлия Феклина встретится с жителями района Марьино на базе библиотеки № 129 и ответит на популярные вопросы о правильном питании.
— В рамках программы «Что мы едим?» технолог расскажет о том, каким продуктам отдать предпочтение, чтобы даже в условиях мегаполиса сохранить здоровье и молодость. Программа рассчитана на гостей от 12 лет, — рассказала заведующая библиотекой Елена Пеленова.
Встреча начнется в 14.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Вход свободный. (то)
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