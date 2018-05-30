В библиотеке на Перерве состоится встреча с технологом пищевого производства

В субботу, 2 июня, технолог пищевого производства Юлия Феклина встретится с жителями района Марьино на базе библиотеки № 129 и ответит на популярные вопросы о правильном питании.

— В рамках программы «Что мы едим?» технолог расскажет о том, каким продуктам отдать предпочтение, чтобы даже в условиях мегаполиса сохранить здоровье и молодость. Программа рассчитана на гостей от 12 лет, — рассказала заведующая библиотекой Елена Пеленова

Встреча начнется в 14.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Вход свободный. (то)