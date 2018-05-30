Медведев назвал регионы-должники за ЖКХ

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что прошедший отопительный сезон завершился нормально, но в настоящее время существуют проблемы с задолженностью за услуги ЖКХ и электроснабжение. Об этом он сообщил на заседании кабмина.

По словам Медведева, задолженность продолжает расти. «В целом отопительный сезон прошел неплохо, однако по его итогам опять есть одна проблема — проблема с долгами: и за коммуналку, и за электроэнергию. Задолженность начала расти», — отметил он.

В настоящее время, по его словам, задолженность по электроэнергии особенно сильно растет в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. Главными должниками за услуги ЖКХ являются Центральный и Приволжский федеральные округа.

Кроме того, Медведев призвал регионы не накапливать долги за услуги ЖКХ. Причем их необходимо погасить до наступления зима.

«Регионы, конечно, должны не копить долги, а погашать, и сделать это как можно быстрее, не дожидаясь зимы, в том числе и для того, чтобы успешно подготовиться к новому сезону, который в некоторых регионах стартует уже в конце августа», — отметил он.