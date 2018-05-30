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Медведев назвал регионы-должники за ЖКХ
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Медведев назвал регионы-должники за ЖКХ 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что прошедший отопительный сезон завершился нормально, но в настоящее время существуют проблемы с задолженностью за услуги ЖКХ и электроснабжение. Об этом он сообщил на заседании кабмина.
По словам Медведева, задолженность продолжает расти. «В целом отопительный сезон прошел неплохо, однако по его итогам опять есть одна проблема — проблема с долгами: и за коммуналку, и за электроэнергию. Задолженность начала расти», — отметил он.
В настоящее время, по его словам, задолженность по электроэнергии особенно сильно растет в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. Главными должниками за услуги ЖКХ являются Центральный и Приволжский федеральные округа.
Кроме того, Медведев призвал регионы не накапливать долги за услуги ЖКХ. Причем их необходимо погасить до наступления зима.
«Регионы, конечно, должны не копить долги, а погашать, и сделать это как можно быстрее, не дожидаясь зимы, в том числе и для того, чтобы успешно подготовиться к новому сезону, который в некоторых регионах стартует уже в конце августа», — отметил он.
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