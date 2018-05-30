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СФ одобрил закон о порядке аттестации тренеров и других специалистов в области физкультуры и спорта
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СФ одобрил закон о порядке аттестации тренеров и других специалистов в области физкультуры и спорта 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Члены Совета Федерации одобрили закон о порядке присвоения тренерам и другим специалистам в области физической культуры и спорта квалификационных категорий. Решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента.
Закон направлен на создание отраслевой системы аттестации тренеров и других специалистов в области физической культуры и спорта. В частности, предлагается дополнить полномочия субъектов РФ по присвоению квалификационных категорий тренерам и другим специалистам в области физической культуры и спорта и установлению порядка проведения их аттестации.
Также документом предлагается предусмотреть виды квалификационных категорий тренеров и других специалистов в области физической культуры и спорта и порядок их присвоения.
Ранее закон был принят депутатами Госдумы 24 мая 2018 г.
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