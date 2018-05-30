СФ одобрил закон о порядке аттестации тренеров и других специалистов в области физкультуры и спорта

Члены Совета Федерации одобрили закон о порядке присвоения тренерам и другим специалистам в области физической культуры и спорта квалификационных категорий. Решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента. Закон направлен на создание отраслевой системы аттестации тренеров и других специалистов в области физической культуры и спорта. В частности, предлагается дополнить полномочия субъектов РФ по присвоению квалификационных категорий тренерам и другим специалистам в области физической культуры и спорта и установлению порядка проведения их аттестации. Также документом предлагается предусмотреть виды квалификационных категорий тренеров и других специалистов в области физической культуры и спорта и порядок их присвоения. Ранее закон был принят депутатами Госдумы 24 мая 2018 г.