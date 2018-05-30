Гамула назвал слухами информацию о переговорах с ФК «Уфа» 

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бывший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула не ведет переговоров с клубом Российской футбольной премьер-лиги «Уфа». Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее портал «Медиакорсеть» сообщил, что 58-летний специалист является кандидатом на пост главного тренера «Уфы», который стал вакантным после ухода Сергея Семака в "Зенит". Структуру «Ростова» Гамула покинул в июне 2017 года.
"В первый раз слышу о том, что я веду переговоры с «Уфой», честное слово, — сказал Гамула. — Информация, которая появилась в интернете, не соответствует действительности. Слухи, не более того. Что касается моего будущего, то я всегда веду переговоры — с журналистами, с другими клубами, поэтому время покажет".
"Уфа" заняла шестое место в чемпионате России и впервые в истории вышла в Лигу Европы. Изначально третьим представителем России в Лиге Европы должна была стать команда, победившая в Кубке России. «Тосно», ставший обладателем Кубка страны, не сможет получить лицензию для участия в еврокубках. Таким образом, право выступить в Лиге Европы перешло к команде, занявшей шестое место по итогам чемпионата.