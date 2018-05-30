Гамула назвал слухами информацию о переговорах с ФК «Уфа»

Ранее портал «Медиакорсеть» сообщил, что 58-летний специалист является кандидатом на пост главного тренера «Уфы», который стал вакантным после ухода Сергея Семака "Зенит" . Структуру «Ростова» Гамула покинул в июне 2017 года.

"В первый раз слышу о том, что я веду переговоры с «Уфой», честное слово, — сказал Гамула. — Информация, которая появилась в интернете, не соответствует действительности. Слухи, не более того. Что касается моего будущего, то я всегда веду переговоры — с журналистами, с другими клубами, поэтому время покажет".