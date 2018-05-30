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Правительство улучшит контроль за бюджетными средствами
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Правительство улучшит контроль за бюджетными средствами 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Российская Газета
Благодаря нововведениями будет сформирована единая федеральная система стандартов внутреннего государственного финансового контроля. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев.
Изменения предлагается внести в Бюджетный кодекс, уточнил он при рассмотрении данного вопроса на заседании кабмина.
Во-первых, будет расширена сфера государственного финансового контроля, полномочия контрольных органов, сообщил Дмитрий Медведев. В том числе это коснется межбюджетных трансфертов и использования на муниципальном уровне так называемых транзитных субсидий.
— Регулирование этих вопросов нужно сделать более корректным, — поставил задачу премьер-министр.
Как указано в материалах к заседанию, органы финансового контроля предлагается наделить полномочиями по контролю за соблюдением положений законов и нормативных правовых актов, определяющих расходные обязательства бюджетов. В Бюджетный кодекс благодаря принятию законопроекта будут внесены комплексные изменения.
Второе нововведение — будет сформирована единая федеральная система стандартов внутреннего государственного финансового контроля, сообщил Дмитрий Медведев. Такие стандарты будет утверждать правительство. Предполагается, что эта норма начнет действовать с 1 января следующего года.
Согласно материалам к заседанию, предлагается установить единые принципы и основания проведения проверок, определить права и обязанности должностных лиц контролирующих органов и объектов контроля. В числе целей — исключение дублирования контрольных мероприятий.
В законопроекте, по словам Медведева, кроме того, уточняется порядок применения так называемых бюджетных мер принуждения. Речь о наказании за нарушения при использовании бюджетных трансферов или целевых кредитов. Сейчас в этой сфере есть пробелы из-за шероховатостей законодательства.
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