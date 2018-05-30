Госсубсидии позволят машиностроителям открыть не менее 30 сервис-центров

МОСКВА , 30 мая. / ТАСС /. Правительство выделяет предприятиям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения 1,5 млрд рублей, эти средства позволят компаниям открыть не менее 30 сервис-центров послепродажного обслуживания. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках заседания правительства.

"Еще полтора миллиарда (рублей — прим. ТАСС) распределяется в рамках приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности». Деньги пойдут предприятиям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения на компенсацию части затрат, которые связаны с созданием системы послепродажного обслуживания. Эти средства позволят открыть не менее 30 сервис-центров", — сказал он. Также 57 млн рублей будет направлено предприятиям сельхозмашиностроения на возмещение части затрат в связи с гарантией обратного выкупа продукции.

"Выделим порядка 400 млн рублей на поддержку малого, среднего и молодежного предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства. Деньги будут направлены на софинансирование строительства бизнес-инкубаторов в Калужской области , технопарка «Липецк», Тутаевского промышленного парка «Мастер» в Ярославской области, индустриальных парков «Сафроново» в Смоленской области и «Аврора» в Дагестане , — рассказал Медведев.

Правительство рассмотрело еще один законопроект, направленный на улучшение контроля за использованием бюджетных средств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. «Во-первых, будет расширена сфера государственно-финансового контроля, полномочия контрольных органов. В том числе, это коснется межбюджетных трансфертов и использования на муниципальном уровне так называемых транзитных субсидий», — отметил премьер. Также правительство утвердит стандарты внутреннего государственного финансового контроля. Уточнится и порядок применения финансовых наказаний в отношении бюджетного законодательства.