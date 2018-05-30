В правительстве подвели итоги отопительного сезона

— Оценим, насколько эффективно действовали наши энергетики и коммунальные службы, отопительного сезона, — сказал Медведев, предложив подвести итоги отопительного сезона РФ

Что касается электроснабжения, то ситуация складывалась в целом нормально, оценил он. В стране были сделаны достаточные запасы топлива, в некоторых регионах даже перевыполнили план, создав запасы с превышением нормативов. Ремонтные работы энергетики в целом по РФ тоже провели по плану.

— Важно, что снизилась аварийность на электростанциях и в сетях почти на четверть — по числу отключенных потребителей, — отметил глава кабмина. — Кроме того, ликвидировать последствия аварий стали быстрее.

А ведь для такой огромной страны, как наша, где даже в мае еще не везде завершен отопительный сезон, скорость ликвидации аварии имеет огромное значение, подчеркнул Медведев

В связи с этим он поручил продолжить работу, особенно тщательно отслеживая ситуацию в тех регионах, где отопительный сезон продолжается, а риск нарушения энергоснабжения все-таки существует.

Затем глава кабмина перешел к положению дел в жилищно-коммунальной сфере. Здесь тоже все идет на лад: технологических нарушений в работе отрасли стало меньше. В регионах ответственно подошли к выполнению рекомендаций Минстроя — в том числе, к требованию о том, чтобы предприятия ЖКХ были обеспечены не только необходимым запасом топлива, но и резервными источниками.

— Это позволяет достаточно быстро вернуть тепло, горячую воду в многоквартирные дома и важные социальные объекты, — пояснил Дмитрий Медведев.

Подводя итоги, он заявил, что отопительный сезон в России «в целом прошел неплохо».

— Но есть проблемы с задолженностью за услуги ЖКХ и электроснабжение, которую необходимо погасить, — заявил глава правительства.

Основная сложность в том, что задолженность начала расти. По электроэнергии особенно сильный рост фиксируется в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах, а по ЖКХ — в Центральном и Приволжском федеральных округах.

— Регионы, конечно, должны не копить долги, а погашать, — поставил задачу глава правительства. — И сделать это как можно быстрее, не дожидаясь новой зимы.

В том числе это необходимо для успешной подготовки к новому отопительному сезону, который в некоторых регионах стартует уже в конце августа.