На российской военной базе в Армении стартовала военно-патриотическая акция «Подари книгу солдату»

Все желающие принять участие в акции в течение месяца соберут в своих организациях книги исторической и художественной направленности на русском языке, после чего передадут в дар сотрудникам библиотек воинских частей.

На российской военной базе в Армении в рамках 100-летия провозглашения Первой Республики стартовала военно-патриотическая акция «Подари книгу солдату».

Командованием и отделом по работе с личным составом соединения был разработан план оповещения представителей общественных и образовательных организаций в Ереване Гюмри о проводимом мероприятии. Все желающие принять участие в акции в течение месяца соберут в своих организациях книги исторической и художественной направленности на русском языке, после чего передадут в дар сотрудникам библиотек воинских частей.

Акция «Подари книгу солдату» в соединении проводится уже в четвертый раз и приобрела традиционный характер. За три года представителями администрации, сотрудниками дипломатического корпуса и силовых структур России и Армении, ветеранами передано в пользование военнослужащих около 2 тыс. книг. Среди них издания о церковных таинствах и обрядах, духовных и героических подвигах в различных сражениях и войнах, книги по истории, научно-познавательная и художественная литература.

После проведения военно-патриотической акции в Закавказье собранные книги будут направлены в комнаты досуга воинских частей, военный госпиталь, библиотеки музея и Дома офицеров военной базы. Кроме того, книгами пополнятся полевые библиотеки на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз. Вся литература будет использоваться как при работе с верующими военнослужащими, так и на занятиях по общественно-государственной подготовке.