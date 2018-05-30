Ещё
На российской военной базе в Армении стартовала военно-патриотическая акция «Подари книгу солдату»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На российской военной базе в Армении стартовала военно-патриотическая акция «Подари книгу солдату» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Все желающие принять участие в акции в течение месяца соберут в своих организациях книги исторической и художественной направленности на русском языке, после чего передадут в дар сотрудникам библиотек воинских частей.
На российской военной базе в Армении в рамках 100-летия провозглашения Первой Республики стартовала военно-патриотическая акция «Подари книгу солдату».
Командованием и отделом по работе с личным составом соединения был разработан план оповещения представителей общественных и образовательных организаций в Ереване и Гюмри о проводимом мероприятии. Все желающие принять участие в акции в течение месяца соберут в своих организациях книги исторической и художественной направленности на русском языке, после чего передадут в дар сотрудникам библиотек воинских частей.
Акция «Подари книгу солдату» в соединении проводится уже в четвертый раз и приобрела традиционный характер. За три года представителями администрации, сотрудниками дипломатического корпуса и силовых структур России и Армении, ветеранами передано в пользование военнослужащих около 2 тыс. книг. Среди них издания о церковных таинствах и обрядах, духовных и героических подвигах в различных сражениях и войнах, книги по истории, научно-познавательная и художественная литература.
После проведения военно-патриотической акции в Закавказье собранные книги будут направлены в комнаты досуга воинских частей, военный госпиталь, библиотеки музея и Дома офицеров военной базы. Кроме того, книгами пополнятся полевые библиотеки на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз. Вся литература будет использоваться как при работе с верующими военнослужащими, так и на занятиях по общественно-государственной подготовке.
ТК «Звезда»: последние новости
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил об уходе в отставку После ухода от тренера фигуристка Медведева сама поставила номер Владимир Путин отметил неправомерность давления США на Турцию из-за поставок С-400
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан помощник Лукашенко104
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»63
Дикие доходы Михалкова поразили народ476
Украинский министр потребовал «сжечь Москву»309
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями73
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
01:42
Медсестра отметелила пациента в Екатеринбурге
Происшествия Общество
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
01:59
Задержан помощник Лукашенко
СНГ В мире
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
00:52
Украинский министр потребовал «сжечь Москву»
Украина В мире
30:32
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение