Медведев потребовал сократить время ликвидации аварий на теплосетях

"Для такой страны, как наша, где даже в мае не везде завершен отопительный сезон, скорость ликвидации аварий имеет огромное значение, — подчеркнул глава кабмина. — Поэтому нужно продолжить работу по этому направлению, особенно тщательно отслеживать ситуацию в тех регионах, где отопительный сезон продолжается и нарушения энергоснабжения все-таки существуют".

Говоря об итогах прошедшего отопительного сезона, глава кабмина оценил ситуацию с электроснабжением как нормальную. По его словам, в плановом режиме были проведены ремонтные работы, снизилась аварийность на электростанциях и на сетях почти на 25% по числу отключенных потребителей. «Кроме того, ликвидировать последствия аварий стали быстрее», — добавил Медведев.

По его словам, технологических нарушений в системе ЖКХ также стало меньше. «В целом отопительный сезон прошел неплохо», — констатировал Медведев.