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Медведев потребовал сократить время ликвидации аварий на теплосетях
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Медведев потребовал сократить время ликвидации аварий на теплосетях 

ТАСС 11 часов назад
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал сократить время ликвидации аварий на сетях теплоснабжения. Об этом он заявил на заседании правительства.
"Для такой страны, как наша, где даже в мае не везде завершен отопительный сезон, скорость ликвидации аварий имеет огромное значение, — подчеркнул глава кабмина. — Поэтому нужно продолжить работу по этому направлению, особенно тщательно отслеживать ситуацию в тех регионах, где отопительный сезон продолжается и нарушения энергоснабжения все-таки существуют".
Говоря об итогах прошедшего отопительного сезона, глава кабмина оценил ситуацию с электроснабжением как нормальную. По его словам, в плановом режиме были проведены ремонтные работы, снизилась аварийность на электростанциях и на сетях почти на 25% по числу отключенных потребителей. «Кроме того, ликвидировать последствия аварий стали быстрее», — добавил Медведев.
По его словам, технологических нарушений в системе ЖКХ также стало меньше. «В целом отопительный сезон прошел неплохо», — констатировал Медведев.
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