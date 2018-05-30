Телеведущая Ирина Хакамада представит свою книгу о мотивации и энергии 1 июня в Москве

Поклонники публициста и телеведущей Ирины Хакамады смогут задать ей вопросы на презентации ее новой книги «Рестарт: как прожить много жизней», которая состоится в Москве 1 июня, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

В ходе встречи автор ответит на вопросы гостей и проведет автограф-сессию. В книге Хакамада предлагает свои знания и опыт. Она рассказывает о потерях и обретениях, о мотивации и энергии, о том, как включить кнопку «перезагрузки» и не бояться начинать с нуля. Цель этой книги — помочь вам очистить сознание от прошлого, негативного опыта, включить интуицию на максимум и настроиться на крутые, кардинальные, смелые перемены.